Почти километр улицы Красноармейской отремонтируют в Брянске
Почти километр улицы Красноармейской отремонтируют в 2024 году в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Брянске капитально отремонтируют улицу Красноармейскую. Подрядная организация «Дорстрой32» приведёт участок протяженностью почти в один километр от улицы Октябрьской до дома №1–а.
Специалисты уберут старый асфальт и уложат два слоя нового покрытия. Также подрядчик ставит новые фонари и 84 новых светодиодных светильника. Долговечную разметку на проезжую часть нанесут горячим пластиком.
Работы стартуют в апреле. Завершить ремонт планируют 31 июля.
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