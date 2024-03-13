Почти километр улицы Красноармейской отремонтируют в Брянске

Почти километр улицы Красноармейской отремонтируют в 2024 году в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Брянске капитально отремонтируют улицу Красноармейскую. Подрядная организация «Дорстрой32» приведёт участок протяженностью почти в один километр от улицы Октябрьской до дома №1–а.

Специалисты уберут старый асфальт и уложат два слоя нового покрытия. Также подрядчик ставит новые фонари и 84 новых светодиодных светильника. Долговечную разметку на проезжую часть нанесут горячим пластиком.

Работы стартуют в апреле. Завершить ремонт планируют 31 июля.