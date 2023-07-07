Подрядчик пообещал отремонтировать раньше срока объездную дорогу Брянска

Подрядчик пообещал отремонтировать раньше срока контракта Северо-Западный обход города Брянска. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

По нацпроекту в Брянском районе продолжается ремонт автомобильной дороги Северо-Западный обход города Брянска с транспортными развязками. Подрядная организация ООО «Монолит Строй» в этом году приводит в порядок 1,1 километра автодороги и эстакаду.

Рабочие уже убрали старое покрытие, демонтировали защитный слой на мосту, сделали армирование и уложили выравнивающий и защитный слои покрытия.

По контракту ремонт должны закончить к концу ноября. Но подрядчик уверяет, что справится с объемом работ досрочно, подчеркнули в ведомстве.