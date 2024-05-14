Подрядчик укладывает водопропускные трубы на мосту в Навлинском районе

Подрядчик укладывает водопропускные трубы на мосту через реку Крапивна в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Навлинском районе на автодороге «Украина»-Алтухово идёт капитальный ремонт моста через реку Крапивна. Подрядная организация ООО «Вестроуд» в настоящее время занимается укладкой водопропускных труб и обустройством водосбросных лотков. Также специалистам предстоит укрепить конструкцию, обновить проезжую часть и установить ограждения.

Мост связывает населенные пункты Навлинского района. Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».