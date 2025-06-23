Полкилометра улицы Олега Кошевого отремонтировали в Брянске
Полкилометра улицы Олега Кошевого отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Фокинском районе Брянска привели в порядок улицу Олега Кошевого. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» отремонтировала около полукилометра дороги вдоль домов № 34, 34а, 34б.
Специалисты уложили новое двухслойное покрытие из прочного асфальтобетона ЩМА-16. Также на участке установили фонари и построили тротуары. В завершении рабочие поставили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами.