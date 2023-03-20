Пожилая женщина сломала ребро в аварии в Брянске

69-летняя пассажирка сломала ребро и ушибла голову в ДТП в областном центре, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Рылеева в Брянске произошла авария. 52-летний водитель за рулём RENAULT LOGAN при повороте налево во двор столкнулся с DATSUN ON-DO. Иномарка под управлением 43-летнего водителя ехала по встречной полосе.

69-летняя пассажирка DATSUN ушибла лоб и руку, а также сломала ребро. Женщину отвезли в больницу.