Проезжую часть обновили на улице Доменной в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска подрядная организация «Зеро-Макс» завершает капремонт улицы Доменной. Около двухсот метров дороги около железнодорожного переезда у станции «Орджоникидзеград» полностью преобразились. За полтора месяца строители практически заново положили проезжую часть. Они заменили песчано-щебеночный конструктив дороги и уложили более 1500 квадратных метров асфальта.

Также рабочие построили новые тротуары и установили дополнительный фонарь. На остальных опорах разместили светодиодные светильники.

Ремонт обошёлся в 6,5 млн рублей. Его делают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».