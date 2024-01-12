Пункт весогабаритного контроля запустили в Дятьковском районе
Пункт весогабаритного контроля запустили в тестовом режиме на трассе в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на трассе Брянск-Дятьково-граница Калужской области в Дятьковском районе установили автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Он работает в тестовом режиме.
Система взвешивает и определяет параметры машин без их остановки. Также техника может измерять скорость движения, идентифицировать регистрационные знаки и делать фото и видео. ИНформация автоматически попадает в подразделение Ространснадзора.
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