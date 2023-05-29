Пьяная женщина попала под машину в Брянске

Пьяная женщина попала под машину на пешеходном переходе в Брянске. Об этом сообщили в городском отделении ГИБДД.

Глубокой ночью на проспекте Московском в Фокинском районе Брянска произошла авария. 59-летний водитель за рулём Nissan Primera сбил 30-летнюю женщину. Пешеход перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора. Женщину с переломом костей таза отвезли в больницу. Оказалось, что пострадавшая была пьяна.

Полиция проводит проверку по факту аварии.