Город32

Пьяного водителя поймали в Климово

2022, 14 ноября 12:03 На дорогах
Пьяного водителя поймали в Климово
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Инспекторы ГИБДД задержали в посёлке Климово пьяного водителя на «ВАЗ». 

56-летнего автомобилиста стражи порядка остановили на улице Октябрьской в посёлке Климово.  Водитель управлял «ВАЗ-21159» в нетрезвом состоянии. Это подтвердило освидетельствование. 

На мужчину инспекторы составили протокол. Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на 1,5 — 2 года. Решение примет суд. Автомобиль нарушителя полицейские отправили на штрафстоянку.

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