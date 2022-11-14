Пьяного водителя поймали в Климово
Инспекторы ГИБДД задержали в посёлке Климово пьяного водителя на «ВАЗ».
56-летнего автомобилиста стражи порядка остановили на улице Октябрьской в посёлке Климово. Водитель управлял «ВАЗ-21159» в нетрезвом состоянии. Это подтвердило освидетельствование.
На мужчину инспекторы составили протокол. Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на 1,5 — 2 года. Решение примет суд. Автомобиль нарушителя полицейские отправили на штрафстоянку.
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