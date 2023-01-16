Пьяный пешеход попал под машину в Брянске

Пьяный пешеход сломал ногу в ДТП в областном центре. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла поздно вечером на улице Красноармейской в Брянске. 23-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь в крайней левой полосе, сбил 39-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

С открытым переломом ногу пешехода увезли в больницу. Оказалось, что он был пьян. Инспекторы составили на мужчину протокол.

Водителя также стражи порядка привлекли к административной ответственности. Шесть раз он пренебрегал ремнём безопасности, а также разговаривал за рулём по телефону.