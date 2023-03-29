Пьяный водитель снёс столб в Брянске

Пьяный водитель врезался в электрический столб в областном центре. О происшествии рассказали в региональном ГИБДД.

27 марта глубокой ночью в районе дома №98 по улице Фокина инспекторы ДПС заметили автомобиль NISSAN, протаранивший электроопору. В аварии пострадали только иномарка и столб. 47-летнему водителю помощь медиков не потребовалась. Мужчина оказался пьян.

Инспекторы составили на автомобилиста административные материалы за нетрезвое вождение и повреждение дорожных сооружений.