Рабочие разобрали часть моста через реку Уль в Севском районе в рамках капремонта. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Севском районе ремонтируют мост через реку Уль. 65-метровое сооружение специалисты ООО «Дорстрой 32» должны привести в порядок за два года. Для машин на это время организовано реверсивное движение.

Рабочие уже демонтировали ограждения, покрытие проезжей части и балки на части моста.