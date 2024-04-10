Рабочие снимают асфальт на трассе в Севском районе

Поддержка стала крепче Смоляне продолжают заключать соцконтракты. С 1 апреля 2024 года увеличен размер социального контракта. На открытие собственного дела можно получить до 700 тысяч руб­лей, на развитие личного подсобного хозяйства – до 550 тысяч руб­лей. В Смоленской области продолжаются встречи с жителями, на которых представители законодательной и исполнительной власти подробно рассказывают о возможностях и условиях получения господдержки. Новые возможности Социальный контракт – мера государственной поддержки, инициированная Президентом России Владимиром Путиным. Она решает

Испить чистой воды Как в регионе реконструируют сети водоснабжения. В Смоленской области продолжают решать сложную, но такую важную задачу – обеспечение населения качественной питьевой водой. В 2024 году доступ к ней получат ещё 52 тысячи смолян – жители разных уголков региона. Для этого планируют ввести в эксплуатацию пять объектов водоснабжения. Очистить и умягчить Один из них – Верхне-Ясенный водозабор в областном центре. Его масштабную модернизацию

К станку! В Смоленской области создадут еще один образовательный кластер. Напомним, что ранее стало известно о запуске таких проектов в сфере подготовки кадров для медицины и строительной отрасли. В начале апреля в регионе приступили к созданию образовательно-производственного кластера машиностроения. Такой новостью поделился губернатор Василий Анохин. По его словам, инициативу смолян поддержало Минпросвещения России, и на её реализацию

Подрастает новая смена В этом году в строительную отрасль, ЖКХ и дорожное хозяйство области придут работать 650 молодых специалистов. Это выпускники колледжей и техникумов образовательно-производственного кластера стройкомплекса по 18 специальностям и профессиям. О притоке новых кадров сообщил губернатор Василий Анохин. Известно, что обучение студентов проходило по программам, ориентированным на практику с применением современного оборудования. Их подготовка велась

По просьбам смолян В Штабе общественной поддержки региона председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан В Смоленске обсудили проблемы региона. Одной из основных озвученных на приеме граждан тем была помощь участникам специальной операции, которым нужна поддержка. Также были затронуты проблемы безопасности на дорогах, необходимого капремонта, отсутствии аптек в микрорайоне… Граждане высказали свои просьбы, а помощники спикера