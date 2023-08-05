Ребенка сбила иномарка на переходе в Брянске

10-летний мальчик попал под машину на переходе в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Красный Маяк в Брянске произошла авария. 49-летний водитель на Kia Ceed сбил 10-летнего мальчика. Ребенок шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик сломал ногу. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой с назначением лечения.

Полиция проводит проверку по факту аварии.