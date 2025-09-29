Шесть с половиной километра трассы ремонтируют по нацпроекту в Новозыбковском округе

Шесть с половиной километра трассы Новозыбков-Красная Гора ремонтируют по нацпроекту в Новозыбковском округе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла трасса Новозыбков-Красная Гора в Новозыбковском городском округе. 6,5 километра дороги обновит подрядная организация АО «Брянскавтодор».

В настоящее время специалисты заканчивают обустройство дороги. Рабочие отремонтировали водопропускную трубу, укрепили обочины. Также уложено новые асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе рабочие нанесут дорожную разметку.