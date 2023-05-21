Смертельное ДТП произошло в Дятьково

Водитель погиб на дороге в Дятьково. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Орджоникидзе в городе Дятьково произошла авария. 41-летний водитель на «ВАЗ-21150» не справился с управлением. Легковушка выехала на правую обочину и врезалась в дерево. Автомобилист от полученных травм умер на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Инспекторы выяснили, что мужчина не был пристегнут ремнями безопасности.