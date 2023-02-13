Стражи порядка проинспектировали опасную горку в Брянске

Полицейские провели профилактическую акцию на опасной горке в областном центре. Об этом рассказали в отделе ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции областного центра провели профилактическую акцию на проспекте Станке Димитрова. Здесь около проезжей части появилась стихийная горка. У местной ребятни она пользуется популярностью.

Горка при спуске не выходит на проезжую часть, но начинается с тротуара, граничащего с дорогой. Такое соседство может быть опасным даже под контролем взрослых. Как отметили в ГИБДД, машину может занести на тротуар, где стоят дети. Заигравшись малыши и сами могут случайно попасть на дорогу.

Полицейские беседовали со взрослыми, объясняя им все опасности такой зимней забавы.