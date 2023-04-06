Суд отправил брянца на работу и конфисковал машину

За пьяное вождение суд отправил 69-летнего брянца на работу и конфисковал машину. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о неоднократном управлении машиной в пьяном виде. На скамье подсудимых оказался 69-летний житель областного центра.

13 января 2023 года в Брянске мужчину на дороге остановили инспекторы ДПС. Освидетельствование подтвердило, что водитель пьян. До этого факта он неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд назначил виновному 80 часов обязательных работ, а также лишил прав и автомобиля. «ВАЗ» конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.