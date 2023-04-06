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Суд отправил брянца на работу и конфисковал машину

2023, 06 апреля 18:38 На дорогах
Суд отправил брянца на работу и конфисковал машину
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За пьяное вождение суд отправил 69-летнего брянца на работу и конфисковал машину. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. 

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о неоднократном управлении машиной в пьяном виде. На скамье подсудимых оказался 69-летний житель областного центра. 

13 января 2023 года в Брянске мужчину на дороге остановили инспекторы ДПС. Освидетельствование подтвердило, что водитель пьян. До этого факта он неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. 

Суд назначил виновному 80 часов обязательных работ, а также лишил прав и автомобиля. «ВАЗ» конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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