Суд отправил брянца на работу и конфисковал машину
За пьяное вождение суд отправил 69-летнего брянца на работу и конфисковал машину. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о неоднократном управлении машиной в пьяном виде. На скамье подсудимых оказался 69-летний житель областного центра.
13 января 2023 года в Брянске мужчину на дороге остановили инспекторы ДПС. Освидетельствование подтвердило, что водитель пьян. До этого факта он неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Суд назначил виновному 80 часов обязательных работ, а также лишил прав и автомобиля. «ВАЗ» конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.
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