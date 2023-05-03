Суд ждёт брянца за сбитую насмерть пенсионерку

Перед судом предстанет водитель «ГАЗели» сбивший насмерть пожилую женщину на тротуаре в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник направил в суд уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. В преступлении обвиняют 36-летнего жителя Брянска.

По версии следствия, 7 апреля 2023 года мужчина на автомобиле «ГАЗель», приехал к дому № 28 по улице Авиационной для разгрузки товара в пункт выдачи интернет-магазина. Двигаясь задним ходом по тротуару он сбил 76-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка умерла в больнице.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.