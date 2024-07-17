Рабочие обустраивают щебеночное основание дорог и меняют водопропускные трубы. Также подрядчик уложит асфальтобетонное покрытие, отремонтируют съезды и укрепит обочины. В порядок специалисты приведут и мост через реку Воробейня в селе Аркино.

Свыше 11 километров трассы ремонтируют в Комаричском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Подъёмные для старта Выпускникам вузов нелегко делать первые шаги в профессии. И любая поддержка, в том числе материальная, конечно, весьма кстати. Понимая важность оказания помощи молодым специалистам в обустройстве на новом этапе жизни и старте карьеры, в регионе ввели материальное стимулирование медицинских работников, которые недавно получили профессию. Вам полагается выплата Подробнее об этом рассказал губернатор Василий Анохин. «Утвердил решение

Синий лён Смоленщина стала лидером по севу льна-долгунца во всей России. По словам губернатора Василия Анохина, общая площадь посевов в регионе составила 6,2 тысячи га. И это на 44% больше, чем в прошлом году. «Достигнутый рекордный показатель – это результат активной работы правительства области с агропромышленными компаниями. Действующие меры поддержки и реализация инвестпроектов увеличивают не только посевные

И полетели! В Смоленске будет свой гражданский аэропорт. Проект поддержал Минтранс России. Базой для запуска гражданского авиасообщения станет обновлённый аэродром «Смоленск-Северный». Масштабную реконструкцию стратегического объекта обсудили на встрече губернатор Василий Анохин и глава Минтранса Роман Старовойт. «Эту работу ведём в соответствии с поручениями президента страны, которые он дал по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области

Под кадровые потребности В регионе продолжается вступительная кампания, и кто-то из смоленских выпускников наверняка примет решение стать строителем самолётов и вертолётов, проектировщиком ракет и ракетно-космических комплексов – этих специалистов очень ждут на Смоленском авиазаводе. Причём получить такую востребованную специальность можно, не уезжая за пределы области. Образовательные программы реализуют СмолГУ и один из ведущих технологических вузов страны – Московский

Подарок для малыша В Смоленской области введут новую меру поддержки семей с детьми. С 1 января 2025 года каждый родившийся в регионе младенец получит подарок – коробку для новорождённого. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин на своей страничке в соцсетях. Что войдёт в коробку, пока неизвестно. Это определят сами смоляне, приняв участие в опросе ЦУР Смоленской области в