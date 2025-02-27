Теннисная площадка появится в школе №51 Брянска по программе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в городской администрации.

В школе №51 в Брянске продолжается капитальный ремонт. Подрядчик уже утеплил и облицовал панелями фасад школы, а также заменил основные инженерные сети. В настоящее время рабочие занимаются чистовой отделкой.

На первом этаже сделают раздевалки для начальных классов, а также две большие гардеробные для средней и старшей школы.

В этом году школа участвует в программе «Инициативное бюджетирование». На территории образовательного учреждения подрядчик сделает теннисную площадку. Там поставят столы, лавочки, сделают освещение и уложат специальное покрытие. Дверь на площадку подрядчик «прорубит» из школы.

«У нас уже есть спортивная площадка, а новая территория станет частью школьного досуга. Благодарим подрядчика, который не дает усомниться в профессионализме своих рабочих, оперативно откликается на все наши просьбы », — отметила замдиректора по хозяйственной части школы №51 Екатерина Журова.

Строители должны закончить ремонт школы в июне.