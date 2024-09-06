Трассу «Брянск-Новозыбков»-Кокино-Скуратово ремонтируют по нацпроекту

В Выгоничском районе завершается капремонт трассы «Брянск-Новозыбков»-Кокино-Скуратово. 1,3 километра обновит подрядчик ООО «СпектрБрянскСтрой».

Специалисты расширили дороги с шести до семи метров, смонтировали водопропускную трубу и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Также на трассе появилось новое электроосвещение и тротуары.

Специалисты также поставят пешеходное и барьерное ограждения, отремонтирую съезды и укрепят обочины щебнем. В завершении здесь поставят новые дорожные знаки и нанесут пластиковую разметку.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».