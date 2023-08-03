Три автомобиля столкнулись в Брянске

22-летний водитель повредил голову при столкновении трех машин в областном центре. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Бежицкой в областном центре произошло ДТП. 41-летний водитель на автомобиле Kia Rio при повороте налево не пропустил «ВАЗ 21140». 22-летний автомобилист на отечественной легковушке ехал прямо. От удара Kia отбросило на припаркованный автомобиль Volkswagen Touareg.

22-летний водитель «ВАЗа» получил сотрясение головного мозга, ушиб головы и коленного сустава. Его отпустили домой с назначением лечения.