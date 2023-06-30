Три человека пострадали в ДТП на брянской трассе

Трое мужчин получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 105 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск подъезд к г. Брянску» в Брянском районе. Там столкнулись Hyundai Solaris и BMW 520D XDRIVE. 30-летний и 37-летние водители, а также 31-летний пассажир Hyundai получили травмы. Их отпустили с назначением лечения после осмотра медиками.

По факту ДТП полиция проводит проверку.