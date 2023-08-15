Тротуары построят на автодороге «Фокино — Стеклянная Радица»
На автодороге Фокино — Стеклянная Радица сделают тротуары и освещение. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.
В Брянском и Дятьковском районах Брянской области подрядная организация ООО «Строительная компания Стройгрупп» капитально ремонтирует автодорогу Фокино — Стеклянная Радица. Рабочие привет в порядок двухкилометровый участок. Специалисты обустроят там электроосвещение и построят тротуары. Также рабочие обустроят недостающие укрепительные полосы на обочине, положат новый асфальт, нанесут разметку и установят знаки.