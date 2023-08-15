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Тротуары построят на автодороге «Фокино — Стеклянная Радица»

2023, 15 августа 18:45 На дорогах
Тротуары построят на автодороге «Фокино — Стеклянная Радица»
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На автодороге Фокино — Стеклянная Радица сделают тротуары и освещение. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

В Брянском и Дятьковском районах Брянской области подрядная организация ООО «Строительная компания Стройгрупп» капитально ремонтирует автодорогу Фокино — Стеклянная Радица. Рабочие привет в порядок двухкилометровый участок. Специалисты обустроят там электроосвещение и построят тротуары. Также рабочие обустроят недостающие укрепительные полосы на обочине, положат новый асфальт, нанесут разметку и установят знаки.

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