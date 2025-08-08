Улица Медведева в Брянске перестанет быть «главной»
С улицы Медведева в Брянске уберут знаки «главная дорога». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Организация дорожного движения в ближайшее время изменится для автомобилистов в Бежицком районе Брянска. На перекрёстке улиц Медведева и Союзной появятся новые знаки. Направление «Главная дорога» теперь будет действовать на повороте с улицы Союзной на улицу Медведева и обратно. На улице Медведева разместят знаки «Уступи дорогу».
