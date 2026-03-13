Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский студент помог восстановить дорогу после удара ракет

2026, 13 марта 12:50
Брянский студент помог восстановить дорогу после удара ракет
Источник фото

Брянский студент помог восстановить дорогу после удара ракет. Об этом рассказали в РИА «Стрела».

 

В Брянске продолжается ликвидация последствий ракетного удара ВСУ по городу Брянску. В Советском районе специалисты и добровольцы восстанавливают повреждённые здания и дорогу. Мимо не прошёл и студент-первокурсник лесохозяйственного факультета БГИТУ Михаил Борисов. Утром 11 марта уроженец города Сельцо увидел, как дорожники заделывают пробитую ракетами дорогу. Он попросил попросил лопату и начал работать вместе с сотрудниками городского дорожного управления.

 

Фото: РИА «Стрела»

 

