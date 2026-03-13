Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Студенты-спасатели помогли восстанавить повреждённые при ракетном ударе дома в Брянске

2026, 13 марта 09:32
Студенты-спасатели помогали восстанавливать поврежденные при ракетном ударе дома в Брянске. Об этом сообщили в РИА «Стрела».

 

Во вторник, 10 марта, ВСУ ударили ракетами по городу Брянску. Погибли семь мирных жителей, множество пострадали. Повреждения получили 133 квартиры в многоэтажках в Советском районе.

В ликвидации последствий атаки аварии участвовали коммунальные службы, строительные организации, спасали, правоохранители, добровольцы. На помощь прибыла также сводная группировка Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В него вошли студенты-спасатели Брянского регионального отделения, Курского штаба и Московского городского отделения ВСКС.

Они участвовали в восстанавлении разрушенных домов.

«Основные задачи: поквартирный обход для оценки ущерба и нужд жильцов, помощь в уборке помещений от осколков стекол и элементов конструкций, вынос поврежденной мебели и демонтаж разрушенных элементов фасадов», — уточнили в соцсетях Всероссийского студенческого корпуса спасателей

 

