Ведущую к медколледжу улицу Доменную отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В 2025 году в план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошла улица Доменная в Бежицком районе Брянска. Она ведёт к Брянскому базовому медицинскому колледжу.

Подрядная организация ООО «Зеро-Макс» уложила новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, построила тротуары и сделала две искусственные неровности. Специалисты установили дополнительные фонари и светодиодные светильники. В завершении ремонта на улице поставили новые дорожные знаки, а на проезжую часть нанесли разметку.