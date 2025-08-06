Улицу Дятьковскую капитально отремонтируют по нацпроекту в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска в 2025 году капитально отремонтируют улицу Дятьковскую. Около километра дороги от Заводского проезда до улицы Ново-Советской в порядок приведёт подрядная организация ООО «ЭЛЕКТРО-ЛЮКС». Участок расположен в частном секторе. Дорога проходит вдоль парка Металлургов и ведёт к двум детским садам.

Специалисты отремонтируют колодцы инженерных сетей и водопропускные трубы. На проезжей части появится новый асфальт. Также рабочие построят тротуары, которых раньше здесь не было. Освещать улицу будут фонари со светодиодными светильникам.

Также подрядчик сделает искусственную неровность, нанесёт разметку и установит новые дорожные знаки. Улицу обновят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».