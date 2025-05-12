Улицу Карла Либкнехта отремонтируют в Брянске по нацпроекту

Свыше километра дороги на улице Карла Либкнехта отремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска в 2025 году стартует капитальный ремонт улицы Карла Либкнехта. 1,6 километра дороги в порядок приведёт подрядная организация ООО «М-строй».

Специалисты заменят участки трубопроводов и обустроят новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также рабочие построят тротуары, сделают пешеходное и барьерное ограждение. Освещать дорогу будут фонари со светодиодными светильниками. Также на улице Карла Либкнехта появятся новые светофоры и дорожные знаки. На проезжую часть нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Капремонт начнется в середине мая и завершится к концу июня 2026 года. Работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».