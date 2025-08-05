Улицу Кирова отремонтировали в Брянске

Дорогу на улице Кирова отремонтировали в Брянске по новому национальному проекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Кирова. Подрядная организация ООО «Дорспецстрой» обновила дорогу от улицы Почтовой до улицы Карла Либкнехта.

Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие на проезжую часть и построили тротуары. Также рабочие сделали искусственную неровность, нанесли разметку и установили новые знаки.

Улицу обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».