В Белый Берегах грунтовую дорогу заасфальтировали по нацпроекту

В Белый Берегах грунтовую дорогу на улице Чкалова заасфальтировали по нацпроекту в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году в посёлке Белые Берега Фокинского района Брянска привели в порядок улицу Чкалова. Грунтовая дорога, проходящая через частный сектор, преобразилась благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядная организация ООО «ПрофДорСтрой» не только уложила новое асфальтобетонное покрытие, но и построила тротуары и установила фонари. Освещают улицу новые светодиодные светильники.

В этом году ремонт дорог будут проводить по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».