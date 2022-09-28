В Брянске на улице Бурова столкнулись автомобиль и повозка

ДТП с участием автомобиля и гужевой повозки случилось в Бежицком районе Брянска на улице Бурова.

Об инциденте рассказали очевидцы в одном из брянских сообществ во ВКонтакте.

В соцсети был также опубликован снимок с места ДТП. На нем видно, что с цыганами, которые передвигались на телеге, работают сотрудники ДПС.

Телега с запряженной в нее лошадью, по словам очевидцев, врезалась в стоявший на светофоре автомобиль и разбила ему фару.