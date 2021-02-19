В Брянске проверят водителей маршруток и автобусов

Как сообщает городская Госавтоинспекция, полицейские проведут рейды по профилактике нарушений, проверят легальность работы перевозчиков, согласование маршрутов с органами власти, наличию мест для предрейсовых осмотров, соблюдение времени труда и отдыха водителей.

С 24 по 26 февраля 2021 года в Брянске пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

На Смоленщине продолжают гореть бани Пожары в банях происходили два дня подряд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 20 февраля около пяти часов дня произошло возгорание в бане на улице Карла Маркса в городе Рославле. Две женщины решили попариться, растопили баню и пошли в дом пить чай. Когда одна из них пришла проверить нужно ли подкинуть дров, увидела,

В Смоленске отремонтируют восемь улиц Смоленские дороги ждут масштабные ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации города. Всего 2021 году отремонтируют 8 участков улиц: Пржевальского, Коненкова, Глинки, Студенческая, Большая Краснофлотская (от ул. Студенческой до съезда на ул. Дзержинского), Нормандии-Неман, Ак. Петрова (от ул. Багратиона до ул. Нормандии-Неман), 2-й Краснофлотский пер (от ул. Парковой до ул. Мало-Краснофлотской). Аукционные процедуры уже проведены, определены подрядные

В Смоленской области вступили в силу изменение в указе о режиме повышенной готовности В Смоленской области вступили в силу изменения в указ о режиме повышенной готовности. Так, смоленские пенсионеры, соблюдающие режим самоизоляции, до 4 марта могут получить пособие по временной нетрудоспособности.

Пожар в Смоленске закончился серьезными потерями В Смоленске за один день произошли два пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В 08:23 пожарные выехали на улицу Ново-Московскую, на пожар дома. Прибыв в течении 5 минут по указанному адресу пожарные незамедлительно приступили к тушению огня, который полыхал внутри веранды и уже объял практически всю кровлю постройки. Чуть больше часа ушло

Художественная роспись появится на вокзале Гагарин к юбилею первого полета человека в космос ОАО «РЖД» продолжает реализацию проекта по обновлению и ремонту малых вокзалов на сети российских железных дорог. К 60-летию первого полета человека в космос планируется завершить работы по ремонту вокзального комплекса на станции Гагарин Смоленской области. В настоящее время ведется ремонт кровли и фасада вокзала с обновлением лепнины. Внутри осуществляется подготовка стен под художественную роспись, которая