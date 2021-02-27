В Брянске сняли на видео «самую большую пробку» (ВИДЕО)

«Девяностые вернулись», – считают горожане.

Гигантскую пробку сняли на видео в Брянске вечером 26 февраля. Запись опубликована в соцсетях.

«Самая большая пробка в Брянске 26.02. 18.20 от железнодорожного вокзала Брянск-Орловский до кольца на Бурова. Вы когда-нибудь подобное в Брянске видели?» – комментирует автор ролика.

Горожане отмечают, что причиной затора стало состояние дороги.

«Дорога исчезла. При въезде на мост через Болву, со стороны Бежки, у отбойника кусками лежит асфальт. Как будто руками вынут. Жесть. Девяностые вернулись», «Речную буквально перед новым годом латали, типа ямочный ремонт проводили, и сейчас по этой дороге ехать нельзя, автомобиль хочется взять на руки», «Как там? Нацпроект «Безопасные и качественные дороги»?» – возмущаются они.