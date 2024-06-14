В Брянском районе отремонтировали три километра трассы Сельцо-Бетово. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянском районе на завершающую стадию вышла реконструкция участка автодороги Сельцо-Бетово. Подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой» приводит в порядок 3,1 километра трассы.

Специалисты расширили проезжую часть с 4,5 до шести метров. Покрытие усили щебнем и уложили новый асфальт. В деревне Городец, через которую проходит трасса, рабочие построили тротуар, установили фонари и остановки.

В настоящее время подрядчик укрепляет обочины и откосы дороги. Затем специалисты установят знаки и нанесут разметку.