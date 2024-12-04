В Фокинском районе Брянска ограничат движение машин из-за прокладки канализации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Фокинском районе Брянска с 9 часов утра 4 декабря до 6 декабря ограничат движение и парковка автомобилей. Машины не смогут ездить на участках дорог, ограниченных переулком 7 ноября, улицей Кутузова и переулком Чкалова.

Три дня специалисты будут заниматься прокладкой канализационных сетей по частному сектору в этом районе. В мэрии просят водителей заранее планировать маршрут.