В Навлинском районе идёт капремонт моста по нацпроекту

В Навлинском районе идёт капремонт моста на автодороге «Украина»-Алтухово по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Навлинском районе идёт капитальный ремонт моста через реку Крапивна. Он расположен на автодороге «Украина»-Алтухово.

Подрядная организация ООО «Вестроуд» смонтировала новые водопропускные трубы с бетонными лотками. Также рабочие сделали основание насыпи из песчано-щебеночной смеси.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».