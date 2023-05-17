38-летний велосипедист повредил голову и сломал ноги в ДТП на брянской трассе. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На 9 км автодороги «Брянск-Сельцо» Брянского района произошло ДТП. 37-летний водитель на Mercedes-Benz 311, сбил 38-летнего велосипедиста на STELS Navigator. Тот ехал по краю проезжей части.

Велосипедист с сотрясением головного мозга и подозрением на переломы костей таза и бедренных костей был госпитализирован.

Полиция проводит проверку.