Велосипедистка сломала руку в ДТП с автобусом в Брянске
46-летняя велосипедистка сломала плечо в аварии с двумя иномарками и автобусом в областном центре. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.
На улице 2-я Мичурина в Брянске произошло ДТП. 38-летний водитель за рулём Mercedes столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем KIA JD CEE’D. KIA после этого задел велосипед, который от удара отбросило на автобус «Лиаз».
46-летняя велосипедистка сломала плечо. После осмотра и оказания первой помощи женщину отпустили домой с назначением лечения
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