Виновник смертельного ДТП в Севске отправится в колонию

В Севске виновник смертельного ДТП по решению суда отправится в колонию на два года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Севского района рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказался 25-летний мужчина.

Вечером 22 марта 2023 года водитель за рулем BYD F3 сбил 62-летнего велосипедиста. Мужчина умер на месте.

Суд приговорил автомобилиста к двум годам в колонии-поселении и лишил на два года права управления транспортными средствами. Также высшая инстанция взыскала компенсацию морального вреда в миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу