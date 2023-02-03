Водитель сбежал с места ДТП в Дятьково

Водителя автомобиля Mitsubishi скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Его оперативно задержали инспекторы ГИБДД. Оказалось, что у 22-летнего автомобилиста даже нет водительского удостоверения. Стражи порядка составили на нарушителя три протокола.

Авария произошла на улице Крупской в Дятьково. Транспортные средства получили повреждения. Люди, к счастью, не пострадали.

Водитель уехал с места аварии в Дятьково. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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