Водитель сломал ключицу в аварии в Новозыбкове

В ДТП в Новозыбкове 48-летний водитель иномарки сломал ключицу. О происшествии рассказали в региональном ГИБДД.

На пересечении улиц Комсомольская и Полевая в городе Новозыбкове произошла авария. 48-летний водитель Opel Omega при выезде второстепенной дороги на главную не пропустил Volkswagen Passat.

При столкновении пострадал автомобилист из «Опеля». С переломом левой ключицы его госпитализировали в травматологическое отделение.