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Водитель сломал рёбра в Брянске

2023, 31 мая 09:30 На дорогах
Водитель сломал рёбра в Брянске
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63-летний водитель сломал рёбра в ДТП в областном центре. Об этом сообщили в региональном отделе ГИБДД.

Авария произошла на улице Ульянова в Брянске. 21-летний водитель на «ВАЗ-21703»  не справился с управлением. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с  Chevrolet Klan.

63-летний водитель иномарки  получил переломы рёбер и ушибы головы. Его отпустили после осмотра медиками с назначением лечения.

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