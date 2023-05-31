Водитель сломал рёбра в Брянске

63-летний водитель сломал рёбра в ДТП в областном центре. Об этом сообщили в региональном отделе ГИБДД.

Авария произошла на улице Ульянова в Брянске. 21-летний водитель на «ВАЗ-21703» не справился с управлением. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet Klan.

63-летний водитель иномарки получил переломы рёбер и ушибы головы. Его отпустили после осмотра медиками с назначением лечения.