Выравнивающий слой уложили на автодороге Брянск-Смоленск-Жирятино

На участке сделают новые остановки.

Подрядчик на 100% уложил выравнивающий слой асфальтобетона на трассе Брянск-Смоленск-Жирятино в Жирятинском районе.

По нацпроекту в этом году здесь капитально отремонтируют 5,8 километра дороги. С дороги уже убрали старое покрытие и положили выравнивающий слой. Сейчас рабочие делают верхний слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Здесь отремонтируют водопропускные трубы, а также обустроят остановочные площадки и поставят новые павильоны.

В завершение ремонта на трассе поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.