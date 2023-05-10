Женщина пострадала в ДТП в Брянске

На улице Шоссейной в Брянске произошла авария. 72-летний водитель на Renault LОGАN при выезде с прилегающей территории на дорогу не пропустил Lada VESTA. При столкновении легковушек пострадала 60-летняя пассажирка Lada. Она ушибла грудную клетку. После осмотра медиками женщину отпустили с назначением лечения.

60-летняя женщина получила травму в аварии в областном центре. Об происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Телемост с ветеранами-железнодорожниками провели на МЖД В преддверии 9 Мая на Московской железной дороге прошел телемост начальника Московской железной дороги Валерия Танаева с ветеранами Великой Отечественной войны из Москвы, Подмосковья, Смоленской, Тульской, Брянской, Рязанской, Орловской областей, которые в разное время трудились на МЖД. Участников встречи руководитель магистрали поздравил с Днем Победы. — Это самый дорогой, самый близкий, поистине святой для каждого

Более 35 железнодорожных переездов отремонтируют в Смоленской области в 2023 году В 2023 году в Смоленской области железнодорожники отремонтируют 37 переезда на Руднянском, Краснинском, Ельнинском и Вяземском направлениях, из них 4 – в областном центре. В ходе работ будет проведена асфальтировка проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД». На железнодорожном переезде, расположенном на 304 км перегона Стодолище – Энгельгардтовская, запланирован капитальный ремонт с заменой резинокордового

Никто не останется без внимания Как в регионе поддерживают участников СВО и членов их семей. О мерах соцподдержки семей участников спецоперации, о выплатах бойцам за полученные ранения и о работе цифровой платформы патронажа «Zа Добро»… Эти и другие вопросы поднимались в ходе прямого эфира, который провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. Основной темой разговора стали различные направления социальной