Женщина сломала шею в ДТП на брянской трассе

Автомобилистка сломала шею при столкновении двух машин на трассе в Брянском районе.

На 2 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-Сельцо-Хотылево» в Брянском районе произошла авария. Как сообщили в ГИБДД, 43-летняя женщина за рулём автомобиля «Лада Гранта» на нерегулируемом перекрестке проигнорировала знак «Уступи дорогу». Легковушка столкнулась с «ВАЗ 2114». 59-летний водитель ехал по главной дороге.

Автомобилистка с переломом шейного отдела позвоночника и бедра попала в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.