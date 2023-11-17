Женщину сбила иномарка на переходе в Брянске
55-летнюю женщина попала под машину на пешеходном переходе в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.
Авария произошла на улице Крахмалева в Брянске. 40-летний водитель на Opel Zafira сбил 55-летнюю женщину. Она перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С переломом ноги потерпевшую госпитализировали.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
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