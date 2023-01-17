Жительницу Брасовского района осудили за попытку купить водительские права

Женщина решила не сдавать второй этап практической части экзамена на право управления транспортными средствами. Она попыталась подкупить сотрудника ГИБДД. Через посредника инспектору она передала 25 тысяч рублей.

Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев подвел итоги работы в 2022 году В 2022 году на МЖД отправлено свыше 726 млн пассажиров. Из них в пригородном сообщении – более 700 млн, что на 5,5 % выше показателей 2021 года, в дальнем – около 25 млн пассажиров – это на 18,5% больше. Погрузка составила 67,7 млн тонн. При этом ведётся постоянная и непрерывная работа по привлечению новых клиентов,

Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г. Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн